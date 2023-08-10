وجرى خلال اللقاء - بحسب بيان لرئاسة الحكومة اليوم - التأكيد على جهود الدّولة للإيفاء بالتزاماتها الماليّة على كل المستويات مع الحرص على تدعيم الاضطلاع بدورها الاجتماعي والاقتصادي.

كما جرى التّطرّق إلى التّوقّعات المتعلّقة بالموارد الماليّة وتعبئة التّمويلات اللّازمة خلال الفترة المقبلة لضمان التّوازنات الماليّة للدّولة وحسن سير كل المرافق العموميّة.