ختام تدريب الإدارة الرقمية للعاملين بأجهزة محافظة بأسوان

أسوان- صلاح المسن

شهد مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة، ختام الدورة التدريبية " للبرنامج التطبيقى على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات " للعاملين المعنيين بمختلف أجهزة المحافظة والتى أستمرت فعالياتها على مدار 3 أيام، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذى أشاد بروح التعاون والتنسيق المتواصل بين المحافظة ووزارة الاتصالات لتوفير الدعم اللازم لتنمية الجهود المبذولة ضمن خطة التطوير المؤسسى والتحول الرقمى والتكنولوجى بما يساهم فى تحقيق طفرة ونقله نوعية تواكباً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى تطبيق المشروع القومى " مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030 " .

من جهتها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان في "تصريحات صحفية"، بأن مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المستدامة بقيادة الدكتور أشرف إمام يشهد تنظيم العديد من الدورات التدريبية الهادفة للارتقاء بالمستوى الفكرى لدى قطاع العاملين، وأيضاً خريجى الجامعات المختلفة.

ولفتت نائب محافظ أسوان، إلى أن الدورة التدريبية للإدارة الرقمية للمشروعات استهدفت تدريب 35 من العاملين ذوى الصلة بأعمال تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية والاستثمارية بالديوان العام وجميع المديريات والإدارات والمراكز التابعة لتطوير آليات العمل وصقل الخبرات ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لدى العاملين المختصين، فضلاً عن تعزيز دور الرقمنة فى إدارة الأعمال الحكومية بالكفاءة والجودة المطلوبة .