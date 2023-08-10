ختام تدريب الإدارة الرقمية للعاملين بأجهزة محافظة بأسوان

شهد مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة، ختام الدورة التدريبية " للبرنامج التطبيقى على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات " للعاملين المعنيين بمختلف أجهزة المحافظة والتى أستمرت فعالياتها على مدار 3 أيام، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذى أشاد بروح التعاون والتنسيق المتواصل بين المحافظة ووزارة الاتصالات لتوفير الدعم اللازم لتنمية الجهود المبذولة ضمن خطة التطوير المؤسسى والتحول الرقمى والتكنولوجى بما يساهم فى تحقيق طفرة ونقله نوعية تواكباً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى تطبيق المشروع القومى " مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030 " .
من جهتها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان في "تصريحات صحفية"، بأن مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المستدامة بقيادة الدكتور أشرف إمام يشهد تنظيم العديد من الدورات التدريبية الهادفة للارتقاء بالمستوى الفكرى لدى قطاع العاملين، وأيضاً خريجى الجامعات المختلفة.
ولفتت نائب محافظ أسوان، إلى أن الدورة التدريبية للإدارة الرقمية للمشروعات استهدفت تدريب 35 من العاملين ذوى الصلة بأعمال تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية والاستثمارية بالديوان العام وجميع المديريات والإدارات والمراكز التابعة لتطوير آليات العمل وصقل الخبرات ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لدى العاملين المختصين، فضلاً عن تعزيز دور الرقمنة فى إدارة الأعمال الحكومية بالكفاءة والجودة المطلوبة .
من ناحية أخرى، كان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتنظيم دورات تدريبية لكوادر الصف الأول والثانى من العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن للتعرف على أهداف التنمية المستدامة ونشر مفهوم رؤية مصر 2030 وذلك بقاعات مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة.
وذلك،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى وفقًا لرؤية مصر 2030 ، وفى ضوء رؤية المحافظة للإرتقاء بمنظومة العمل وطبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .
وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية يستهدف تطوير الخدمات الحكومية ومواجهة التحديات الميدانية والمساهمة فى رفع كفاءة العمل الإدارى الحكومى ، والإرتقاء بجودة حياة المواطنين .
من جهتها، أوضحت منى عبد العزيز مدير وحدة التنمية المستدامة بأن تنفيذ الدورات التدريبية يتم بناءاً على تكليفات محافظ أسوان ، وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبمتابعة من الدكتور أشرف إمام المدير التنفيذى لمركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة ، لافته إلى أن هذه الدورات تستهدف عرض نظرة تاريخية عن أهداف الألفية ، وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 هدف ، والتعريف بمفهوم الإستدامة ، وأبعاد التنمية المستدامة وربطها برؤية مصر 2030 ، وخاصة فيما يتعلق بالبعد الإقتصادى ، والبعد الإجتماعى ، والبعد البيئى .
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