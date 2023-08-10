حسام بدراوى لليوم السابع: أكن كل الاحترام للمؤسسة العسكرية والرئيس السيسى.. والإخوان حرفوا تصريحاتى

كتبت - هدى أبو بكر

◄ حسام بدراوي: أرفض مزايدات الإخوان.. ولا يصح أن تستخدم تصريحاتي وتلون لأغراض هدامة ضد مؤسسات الدولة

قال المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، إن هناك من يقوم باقتطاع واجتزاء تصريحاته لـ"تشويه الحقيقة"، مؤكداً أن معتقداته السياسية لم تتغير، وما قاله أمس يقوله اليوم، وتصريحاته ليس فيها غير ما في الدستور، فلماذا يُعتبر ذلك نقداً؟

وأضاف بدراوي في تصريحات لـ"اليوم السابع": "كلامي عن المؤسسة العسكرية دائمًا مسبوق ومتبوع بالاحترام، وقولي إنها (لا يجب أمام أعين الشعب أن تكون مسؤولة عن التنمية الاقتصادية أو الممارسة السياسية)، حماية لها، لأنها ملجأ الشعب لحمايته وحماية الدستور، وهذا هو دورها الدستورى.

وتابع: "لا يصح أن يستخدم أحد قولي ويلويه ويلونه بأغراض هدامة ضد مؤسسة محترمة تعرف دورها جيدًا".

وواصل بدراوي: "دعوتي لتداول السلطة ليس انتقادا للرئيس، بل هو فلسفة الدستور وفحواه، وإلا كان معناه أن الرئيس ضد (تداول السلطة)، وهذا هو ما لم يقله ولن يفعله، فلا نُقَوله ما لم يقول لأنه حامي الدستور أساسًا". وأكد بدراوي أن "قبول النظام اختلافه السياسي، يحسب له وليس عليه".

وشدد على أن ما يتم تداوله بين الوقت والآخر بشأن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، هو أمر لا وجود له، حيث قال: "لا أفكر ومش هيحصل.. أنا بقول رأيي الحر دون أهداف خفية ولا أريد سوى مصلحة بلدي".