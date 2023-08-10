حبس لص إطارات السيارات فى الأميرية 4 أيام

كتب ـ سليم على

قررت النيابة العامة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة إطارات السيارات فى منطقة الأميرية، وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.