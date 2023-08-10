اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 أغسطس 2023 10:43 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية اقتصاد وبورصة

جهاز الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري 2% لشهر يوليو 2023

الخميس، 10 أغسطس 2023 09:31 ص
جهاز الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري 2% لشهر يوليو 2023 جهاز الإحصاء- أرشيفية
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 181.1 نقطة لشهر يوليو 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 2% عن شهر يونيو 2023.
 
وعزا الجهاز أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار  مجموعة الفاكهة بنسبة (12.5%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)،  مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (8.0%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (6.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.7%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (6.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (3.3%)، ، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.8%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.6%). 
 
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (38.2%) لشهر يوليو 2023 مقابل (14.6%) لنفس الشهـر من العام السابق.
 

أولاً: التغيــر الشهري (شهــر يوليو 2023 مقارنة بشهـر يونيو 2023): 

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (2.3%) ويأتى الإرتفاع نتيجة:
• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.8%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.6%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.3%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (7.9%) مجموعة الدخان بنسبة (8.0%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (6.6%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.1%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.9%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.2%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.7%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.7%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.8%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.5%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (3.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (6.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.5%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (3.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.3%).
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.2%).
10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.3%).
11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (0.1%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر يوليو 2023 مقارنة بشهر يوليو 2022):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (68.2%) ويأتى الإرتفاع نتيجة:
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (55.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (93.4%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (83.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (64.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (30.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (42.8%)،ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (82.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (38.4%)،مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (67.6%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (76.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (32.5%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (51.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (57.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (51.9%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (23.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (44.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (22.8%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (33.9%)، مجموعة الاحذية بنسبة (21.8%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (40.6%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (6.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (31.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.2%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً 
قدره (41.5%) ......بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (35.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (31.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (52.7%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (40.6%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (47.3%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (40.1%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (22.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (19.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (23.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (30.4%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (16.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (37.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (13.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.8%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (27.2%).
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (29.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (35.7%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (34.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (31.0%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (50.6%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (8.6%).
10- سجل قسم التعليم ثباتاً عند ارتفاع قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%).
11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (50.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (50.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (31.6%).
12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (29.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (35.5%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (50.6%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (21.4%).

جهاز الاحصاء

التضخم

الشهري

ارتفاع



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة