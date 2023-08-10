تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمى علوم.. مواعيد انطلاق تسجيل الرغبات

كتب محمد صبحى

يترقب طلاب الثانوية العامة من شعبة علمى علوم، موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.

وتشير التوقعات إلى أنه من المقرر أن يعلن مواعيد تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمى علوم منتصف الأسبوع المقبل بالتزامن مع المؤتمر الصحفى المقرر ان يعقده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، حيث يعلن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية ومواعيد ادخال الرغبات.

ومن المقرر أن يغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات امام طلاب تنسيق المرحلة الأولى فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس.