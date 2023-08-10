تنسيق الجامعات 2023.. هل يتاح تعديل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى؟

كتب محمد صبحى

بالتزامن مع استمرار فتح موقع التنسيق الإلكترونى أمام طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات، وبدأ يتساءل الطلاب عن إتاحة تعديل الرغبات على موقع التنسيق بعد تسجيلها.

وأكد مكتب التنسيق، برئاسة السيد عطا، أنه يستطيع الطالب تعديل رغباته عدة مرات خلال المدة الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

وانطلقت، السبت الماضى، أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا والخاصة، حيث حدد الجدول الزمنى الذى أعلنه مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، فتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الأول بداية من اليوم لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق وتستمر أعمال المرحلة حتى يوم الأربعاء المقبل .

وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالي 112240 طالب بالمرحلة الاولى للتنسيق.