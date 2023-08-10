تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل عامل "ديلفرى" بسبب أولوية المرور

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قتل مندوب توصيل طلبات بسبب أولوية المرور فى الزاوية الحمراء.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا بوجود قتيل بأحد شوارع الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مندوب توصيل مقتولا بطعنة فى الصدر.

وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية بين المجنى عليه وآخر عاطل بسبب خلافات على أولوية المرور، حيث كان العاطل يستقل "توك توك"، وتطورت المشادة لمشاجرة استعان فيها المتهم بصديقه وطعن المجني عليه بسكين فى صدره ما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.