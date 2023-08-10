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"بيطرى الجيزة": إطلاق قوافل علاجية إرشادية بالبدرشين والصف

الخميس، 10 أغسطس 2023 09:37 م
"بيطرى الجيزة": إطلاق قوافل علاجية إرشادية بالبدرشين والصف قافلة علاجية لتحصين المواشى - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة تنفيذ عدد 2 قوافل علاجية إرشادية بالجهود الذاتية بناحية قرية مزغونة بمركز ومدينة البدرشين وناحية قرية عرب القميعي بمركز ومدينة الصف، وذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.
 
وأشارت المديرية إلى أن القوافل أسفرت عن رش 1500 حيوان من الأبقار والأغنام والدواب ضد الطفليات الخارجية، وتجريع 400 حيوان للديدان الداخلية، وسحب عينات لـ31 عينة لفحص مرض البروسيلا، كما تم تنظيم عدد من الندوات الإرشادية للتوعية بالأمراض الوبائية (الحمى القلاعية والجلد العقدي وحمي الثلاث أيام والتهاب الجلد الأوديمي)، بالإضافة إلى عقد ندوات للتوعية بأهمية التأمين على الماشية بمشاركة أعضاء من صندوق تأمين الجيزة.
 

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