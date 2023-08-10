اليوم السابع
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بايدن يهاجم صحفى فوكس نيوز سأله عن شبهة فساد نجله: سؤال خسيس.. فيديو

الخميس، 10 أغسطس 2023 04:19 م
بايدن يهاجم صحفى فوكس نيوز سأله عن شبهة فساد نجله: سؤال خسيس.. فيديو ارتشر - هانتر -بايدن
كتبت ريم عبد الحميد

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 اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن بيتر دوسى بطرح سؤال "خسيس" بعدما سأله عن المزاعم بأنه تحدث هاتفيا كثيرا مع مساعدين لنجله هانتر بايدن فى عمله التجارى نحو 20 مرة.

 

 وبحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك، كان بايدن يتحدث إلى الصحفيين يوم الأربعاء خلال زيارة لمزرعة رياح فى نيومكسيكو. وقال إنها كانت نموذجا رائعا لمساعدة إدارته فى تعزيز الوظائف والاستثمارات الخضراء عبر الولايات المتحدة.

وكان الجمهوريون يركزون بشكل كبير على التحقيق فى صلة بايدن بالتعاملات التجارية لنجله، وذلك بعد اتهامات باستغلال النفوذ. وأطلقت لجنة الرقابة بمجلس النواب تحقيقا حول التعاملات التجارية لعائلة بايدن فى يناير الماضى، بعد فوز الجمهوريين بالأغلبية فى مجلس النواب. وقد نفى بايدن مرارا ارتكاب أى مخالفات، وأصر البيت على أن بايدن لم يجرى أعمال مع نجله أبدا.

 

 ووجه الصحفى دوسى حديثه لبايدن يوم الثلاثاء، وقال إن هناك شهادة الآن حيث يزعم واحد من أربعة مساعدين سابقين لنجلك أنك كنت تتحدث عبر مكبر الصوت على الهاتف كثيرا معهم فى الأعمال التجارية. فما .."،  فقاطعه الرئيس قائلا: لم أتحدث فى العمل التجارى مع أحد. كنت أعلم أن لديك سؤال خسيس.

 

 ورد الصحفى دوسى قائلا: ماذا؟ لماذا هو سؤال خسيس"، فأجاب بايدن، لأنه ليس حقيقيا.

 

 وكان مذيع فوكس يشبر إلى تصريحات أدلى بها ديفون أرتشر، احد مساعدى العمل السابقين لهانتر بايدن، والذى أدلى بشهادته أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب فى 31 يوليو الماضى فى جلسة مغلقة.

 

 

 


بايدن

هانتر بايدن

الرئيس الامريكى

فوكس نيوز



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