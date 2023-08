بايدن يهاجم صحفى فوكس نيوز سأله عن شبهة فساد نجله: سؤال خسيس.. فيديو

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن بيتر دوسى بطرح سؤال "خسيس" بعدما سأله عن المزاعم بأنه تحدث هاتفيا كثيرا مع مساعدين لنجله هانتر بايدن فى عمله التجارى نحو 20 مرة.

وبحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك، كان بايدن يتحدث إلى الصحفيين يوم الأربعاء خلال زيارة لمزرعة رياح فى نيومكسيكو. وقال إنها كانت نموذجا رائعا لمساعدة إدارته فى تعزيز الوظائف والاستثمارات الخضراء عبر الولايات المتحدة.

WATCH: Biden snaps at Fox News' Peter Doocy when asked about allegations that he talked business with his son Hunter's associates. https://t.co/cQRereozAG pic.twitter.com/Dku7Nk7IeU