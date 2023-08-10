وقال بايدن ـ في كلمة أوردتها قناة الحرة الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، إن الخطة الاقتصادية التي وضعها منذ أن تولى منصب رئاسة الولايات المتحدة، حققت نتائج وصفها بـ"الكبيرة"، لا سيما في مجال خلق المزيد من فرص العمل مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة في البلاد.

وأضاف الرئيس الأمريكى ـ فى كلمة ألقاها فى ولاية نيو مكسيكو خلال الجولة التي يقوم بها إلى ولايات غربي البلاد ـ أن خطته الاقتصادية جعلت الولايات المتحدة قاطرة الصناعة فى العالم.

وشدد بايدن على نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل أسرع من المتوقع، مشيرا إلى أن بلاده شهدت أكثر من 13 مليون وظيفة جديدة في أقل من 3 سنوات منها 90 ألف وظيفة في ولاية نيو مكسيكو.