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اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 19 رحلة طيران ضمن 142 أسبوعية

الخميس، 10 أغسطس 2023 11:15 ص
اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 19 رحلة طيران ضمن 142 أسبوعية مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الخميس، 19 رحلة طيران دولية أوربية سياحية ضمن 142 رحلة طيران من المقرر أن يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت  الماضى وحتى غدا الجمعة.
 
وتقدم السلطات المختصة للسياح الوافدين تسهيل الوصول مع تقديم الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة داخل المطارات المصرية المختلفة، ثم نقلهم للفنادق المختلفة لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر .
 
وكشفت جداول الوصول، أنه من المقرر وصول 19 رحلة طيران دولية من بينها 8 رحلات من إيطاليا، و4 من التشيك، ورحلة من هولندا، ورحلة من بولندا، ورحلتين داخلتيين، ورحلتين من سويسرا، ورحلة من ألمانيا 
 
 
يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل 142 رحلة طيران أسبوعية تصل من 11 دولية أوربية، أكثرها وصولا خلال هذا الأسبوع من بولندا وإيطاليا، ثم التشيك وألمانيا وهولندا ورحلات من النمسا وسلوفاكيا والمجر وبلجيكا.
 



 


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