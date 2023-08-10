اليوم.. إعلان القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفي للأطباء

كتبت ــ آية دعبس

تعلن اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء ، القوائم النهائية للمرشحين على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس 10 أغسطس 2023، وذلك عقب انتهاء فترة التنازلات بين المرشحين على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق، وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.

وأعلنت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء أنها تلقت 180 طلباً للتنازل عن الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء وذلك بعد غلق باب تقديم التنازلات يوم الخميس 27 يوليو.

وأكدت اللجنة العامة للانتخابات أنه قد تقدم بطلب تنازل 117 طبيباً عن الترشح لمقاعد النقابات الفرعية، و63 عن مقاعد النقابة العامة، وأوضحت اللجنة أن عدد المرشحين على مقاعد النقابات الفرعية بعد التنازلات بلغ 324 مرشحاً، و77 طبيباً مرشحاً على مقاعد النقابة العامة.

وكان قد تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، الثلاثاء 20 يونيو 2023، واستمرت لمدة 10 أيام، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وقد تم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين يوم الجمعة 7 يوليو الجارى، وتبع ذلك فتح باب الطعون يوم الإثنين 10 يوليو 2023، ثم فتح باب التنازلات حتى الخميس 27 يوليو 2023.

كما تقرر إجراء الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية و سيتم تحديدها وإعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للأطباء والصحف الرسمية.