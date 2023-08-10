اليوم السابع
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النيابة العامة تنشر وصايا العدل فى الإنجيل

الخميس، 10 أغسطس 2023 05:25 م
النيابة العامة تنشر وصايا العدل فى الإنجيل النيابة العامة
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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نشرت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك الحلقة الثالثة من ضمن حلقات ميثاق العدلة التى بدأت نشرها منذ أيام على صفحاتها الرسمية والتى تضمنت تعريف العدالة ووصايا العدل فى الإنجيل:
 
ونصت رسالة النيابة العامة فى المنشور على الفيس بوك أنه:
إلى العدل يرجع القضاء وعلى أثره كل مستقيمى القلوب (سفر المزامير ٩٤: ١٥)
 
يكون صنع العدل سلاما وعمل العدل سكونا وطمأنينة إلى الأبد (سفر إشعياء ۱۷:۳۲)
 
لا تنظروا إلى الوجوه في القضاء للصغير كالكبير تسمعون لا تهابوا وجه إنسان لأن القضاء لِلهِ (سفر التثنية (١٧:١)
 
يذكر أن النيابة العامة بإشراف المستشار حماده الصاوي النائب العام احدث تطورا هائلا فى الناحية الإنشائية او الفنية بمقار النيابة العامة فضلا عن إطلاق اول استراتيجية وطنية للتحول الرقمى للنيابة العامة.
 
وعددت النيابة العامة من وسائل التواصل مع المواطنين والمبلغين من خلال إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال التواصل المباشر، فضلا عن التصدى للعديد من جرائم التعدى على مبادئ الأسرة المصرية.
 
ونادت النيابة العامة فى أكثر من موضوع المشرع المصري لضرورة الإنتباه وسد بعض الثغرات التشريعية أو تغليظ بعد العقوبات لتحقيق الردع العام.

النيابة العامة

النائب العام

ميثاق العدالة



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