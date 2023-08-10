المفوضية الأوروبية تخصص 6.5 مليار يورو لمعالجة مخاطر تسرب الكربون فى ألمانيا

بروكسل (أ ش أ)

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، بموجب قوانين مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، على خطة ألمانية بقيمة 6.5 مليار يورو لتعويض الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة فى مواجهة مخاطر تسرب الكربون وارتفاع أسعار الوقود الناتجة عن قانون تداول انبعاثات الوقود الألمانى ("German fuel ETS")

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي - أن ألمانيا أخطرتها بخطتها لدعم الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة والمعرضة للمنافسة الدولية من خلال تغطية جزء من أسعار الوقود المرتفعة بموجب قانون ETS، مشيرة إلى أن المخطط سيغطي التكاليف المتكبدة بين عامي 2021 و2030، وأن إجراء الدعم يهدف إلى تقليل مخاطر "تسرب الكربون"، حيث تقوم الشركات بنقل إنتاجها إلى بلدان ذات قواعد انبعاثات أقل صرامة، مما يؤدي إلى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء سيفيد الشركات النشطة في القطاعات الرئيسية والقطاعات الفرعية المدرجة في قائمة تسرب الكربون في الاتحاد الأوروبي ETS، حيث تواجه هذه القطاعات تكاليف انبعاث كبيرة اصبحت معرضة معها بشكل خاص للمنافسة الدولية.

وأوضحت أنه سيتم منح التعويض للشركات المؤهلة من خلال استرداد جزئي للتكاليف الإضافية المتكبدة في العام السابق، مع سداد الدفعة النهائية في عام 2031، وأن مستوى التعويض يتراوح بين 65٪ و 95٪ من التكاليف، اعتمادًا على كثافة الانبعاث للمستفيدين.