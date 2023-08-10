اليوم السابع
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المستندات المطلوبة للحصول على رخصة تركيب مصعد جديد وتشغيله أول مرة

الخميس، 10 أغسطس 2023 07:00 ص
المستندات المطلوبة للحصول على رخصة تركيب مصعد جديد وتشغيله أول مرة المستندات المطلوبة للحصول على رخصة تركيب مصعد
كتبت – مرام محمد

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تتيح المراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء محافظة الجيزة، وعددها 18 مركزا، العديد من الخدمات الحكومية والمجتمعية المُميكنة والمُطورة في مكان واحد، مما يخفف من الأعباء الإدارية ويبسط من الإجراءات وينجز التعاملات اليومية.

وفي هذا الإطار، يوضح "اليوم السابع" في السطور التالية المستندات المطلوبة لطلب رخصة تركيب مصعد جديد، أو تجديد رخصة مصعد، أو طلب تشغيل رخصة مصعد أول مرة.

أولا: المستندات المطلوبة لطلب رخصة تركيب مصعد جديد

1- عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمدا من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة.

2- صورة بطاقة مقدم الطلب (المالك – مأمور الاتحاد – المهنة - تفويض أو توكيل).

3- الرسم الميكانيكي للمصعد معتمد من الشركة يبين مقاسات البئر / حجرة الماكينات وقطاع طولي لكل منهما.

4- صورة رخصة البناء.

5- صورة قيد الشركة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد/ صورة من ترخيص الشركه بمزاولة النشاط.

6- الرسم الهندسي للدور الأرضي موضحا به موقع المصعد وأبعاده بمقياس رسم معتمد من مهندس نقابي.

7- تقديم ملف المواصفات الفنية للمصعد – نسخ من شهادات اختبار الطراز والمكونات – نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة – معامل أمان الحبال

حسابات الجر – الضغط النوعى لمخدات البئر).

8- إيصال سداد الرسوم عن قيمة الأعمال بنقابة المهندسين.

9- تقرير مهندس استشاري يفيد بتحمل المبنى لتركيب مصعد معتمدا من نقابة المهندسين.

10- شهادة من الشركة القائمة بأعمال التركيب تفيد بأنه قد تم تنفيذ الأعمال طبقا للقانون/الكود المصري.

ثانيا: المستندات المطلوبة لطلب تجديد رخصة مصعد

1- صورة بطاقة مقدم الطلب.

2- صورة عقد صيانة مع أحد الشركات المرخص لها بالصيانة أو خطاب يفيد استمرار الصيانة.

3- صورة من ترخيص الشركة بمزاولة النشاط ساري.

4- صورة شهادة القيد بالاتحاد المصرى للتشييد والبناء سارية.

5- شهادة صلاحية المصعد معتمد من الشركة القائمة بالصيانة.

6- وثيقة تأمين على المصعد لمدة 3 سنوات.

7- إقرار تدريب العامل على أعمال الصيانه والتشغيل + صورة بطاقته.

8- إقرار المالك.

9- صورة رخصة المصعد السابقة.

10- ما يفيد سداد النظافة (في حالة الشركات أو الهيئات أو الفنادق أو المستشفيات من إدارة الإيرادات).

ثالثا: المستندات المطلوبة لطلب تشغيل رخصة مصعد أول مرة

1- صورة بطاقة مقدم الطلب.

2- صورة عقد صيانة مع أحد الشركات المرخص لها بالصيانة.

3- صورة من ترخيص الشركة بمزاولة النشاط ساري.

4- صورة شهادة القيد بالاتحاد المصرى للتشييد والبناء سارية.

5- شهادة صلاحية المصعد معتمد من الشركة القائمة بالصيانة.

6- وثيقة تأمين على المصعد لمدة 3 سنوات.

7- إقرار تدريب العامل على أعمال الصيانه والتشغيل + صورة بطاقته.

8- إقرار المالك.

9- صورة رخصة المصعد السابقة.

10- ما يفيد سداد النظافة (فى حالة الشركات أو الهيئات أو الفنادق أو المستشفيات من إدارة الإيرادات).


المراكز التكنولوجية

الجيزة

المراكز التكنولوجية بالجيزة

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة تركيب مصعد

تركيب مصعد

اسانسير

إجراءات تركيب أسانسير



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