اليوم السابع
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الكويت تحظر عرض فيلم"باربى".. وتحرك مماثل فى لبنان

الخميس، 10 أغسطس 2023 11:25 ص
الكويت تحظر عرض فيلم"باربى".. وتحرك مماثل فى لبنان فيلم باربى
إيمان حنا

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قررت لجنة رقابة الأفلام السينمائية بالكويت حظر عرض فيلمي "باربي" و"توك تو مي" فى دور السينما بالكويت.وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وأرجعت سبب القرار إلى حرصها "على منع كل ما يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة النظام العام والعادات والتقاليد".

وقد قرر أيضا وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى منع عرض فيلم "باربي" في البلاد، قائلا إنه "يروج للشذوذ ويتعارض مع القيم الأخلاقية والإيمانية".

ونشر المرتضى قرارا يناشد فيه جهاز الأمن العام اللبناني، المسؤول عن قرارات الرقابة في البلاد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عرض الفيلم.

يذكر أن عائدات "باربي" تخطت مليار دولار منذ بدء عرضه في 21 يوليو، حسبما أعلنت شركة وارنر براذرز بيكتشرز، وهي وحدة تابعة لشركة وارنر براذرز ديسكفري.

وأضافت الشركة في بيان أن إيرادات "باربي" بلغت 459 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا و572.1 مليون دولار أخرى في الخارج منذ بدء طرحه في دور العرض، بإجمالي بلغ 1.0315 مليار دولار.

 

 


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الكويت تحظر عرض فيلم باربى

اخبار الكويت



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