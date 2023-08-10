الكريز هيقوي قلبك ويظبط السكر.. اعرف أهم فوائده

كتبت فاطمة ياسر

الكريز من الفواكه المميزة ذات المذاق الرائع فهو يحتوي على العديد العناصر الغذائية المميزة والمهمة لجسم الإنسان، ومنها فيتامين ب ، وك، وسي وعنصر البوتاسيوم، والمنجنيز، ولذا فتناولك له يعد كنزا من العناصر الغذائية التي تصل للجسم، ومن الحيل الغذائية الرائعة والهدف الحصول على العناصر الغذائية الجيدة التي يحتويها.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع صحيفة "healthline"، أن الكريز يحتوي على فيتامينات وعناصر الغذائية مهمة ومميزة للجسم، وهذه العناصر تساهم في التقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية ومرض السكر، ولذا فتناولك له يحميك من الإصابة بالعديد من الأمراض.

كما أكد التقرير المنشور، أن الكريز يحتوي علي فيتامين سي وب وك، وأيضا يحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم، والمنجنيز، والبولوفينول، والكالسيوم، والألياف، والفسفور، ولذا فتناوله يعد خيارا رائعا للحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.



ولذا يحل العديد من الفوائد الصحيةعلى الجسم من تناول الكريز، ومنها:

-الحماية من أمراض القلب لأنها تحتوي علي نسبة عالية من الأنثوسيانين والكاروتينات، التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة و الالتهابات ومزيلة للاحتقان.

-الكريز مفيد لمرضي السكري، لأنه يساهم في انخفاض مقاومة الأنسولين وعدم تحمل اللاكتوز، وفي نفس الوقت تساعد على زيادة إفراز الأنسولين.

-ووفقا لوكالة الأنباء الفدرالية تستخدم ثمار الكريز في الطب الصيني التقليدي لعلاج النقرس والتهاب المفاصل.

-تقوية الجهاز المناعي، نظرا لاحتوائها علي نسبة عالية من فيتامين سي، فهذا يجعله من الفواكه الرائعة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، وجعله قادرا علي مكافحة البكتيريا والفيروسات، والفطريات.