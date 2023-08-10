القبض على 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

تمكنت مديرية أمن القاهرة باشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الشرابية.

عقب تقنين الإجراءات بقيادة اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار.. وعثر بداخله على (حفرة بعمق 2 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).. وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.