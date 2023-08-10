العلمين مش بس حفلات.. قوة مصر الناعمة غدا في اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" العلمين مش بس حفلات.. قوة مصر الناعمة.. تدشين مدينة صناعية متكاملة على مساحة 5512 فدانا.. واستصلاح وزراعة 700 فدان فائق الجودة.. تنوع كبير بين شرائح الجمهور بتوليفة حفلات تجمع كبار نجوم الفن فى مصر والوطن العربى.. مصمم الأزياء مايكل سينكو يكشف تفاصيل مجموعته الجديدة ويستلهم أعماله من الحضارة المصرية

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