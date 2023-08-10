اليوم السابع
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السيطرة على حريق مطعم بالعاشر من رمضان

الخميس، 10 أغسطس 2023 10:32 ص
السيطرة على حريق مطعم بالعاشر من رمضان الحماية المدنية - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية من السيطرة على حريق مطعم مأكولات مغربية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مطعم بين المجاورة الخامسة والمجاورة السابعة بمدينة العاشر من رمضان.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتبين من التحريات الأولية نشوب الحريق إثر وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز في مطعم للمأكولات المغربية وأن المطعم في الطابق الأرضي في عقار مكون من 4 طوابق، فيما تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



 


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