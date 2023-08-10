اليوم السابع
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السيطرة على حريق مخلفات داخل مركز بحوث بالتبين وقمامة فى عزبة النخل

الخميس، 10 أغسطس 2023 02:55 م
السيطرة على حريق مخلفات داخل مركز بحوث بالتبين وقمامة فى عزبة النخل اطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق مخلفات داخل مركز بحوث بجوار أحد النوادى في التبين، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مركز بحوث فى التبين ، وتم الدفع بـسيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

 

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منطقة الزرايب لتدوير القمامة في عزبة النخل، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في عزبة النخل ، وتم الدفع بـسيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

 

 


حريق مخلفات

اخبار الحوادث

امن القاهرة

سيارات الإطفاء



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