اليوم السابع
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الرئيس الفلسطينى يحيل 12 محافظا من المدن الشمالية والجنوبية للتقاعد

الخميس، 10 أغسطس 2023 07:41 م
الرئيس الفلسطينى يحيل 12 محافظا من المدن الشمالية والجنوبية للتقاعد الرئيس الفلسطينى محمود عباس
وكالات

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أصدر الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، اليوم الخميس، مرسوما بإحالة عدد من محافظي المدن الجنوبية والشمالية إلى التقاعد.
 
وشمل المرسوم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إحالة محافظي شمال غزة، غزة، خان يونس، رفح، جنين، نابلس، قلقيلية، طولكرم، بيت لحم، الخليل، طوباس، وأريحا والأغوار.
 
وأضافت الوكالة أن الرئيس عبّاس أصدر مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة رئاسية، تضم عددا من الشخصيات القيادية ذات الاختصاص لاختيار مرشحين لشغل مناصب محافظي المحافظات الشاغرة، وتنسيبها للرئيس لإصدار قرار بشأنها.

فلسطين

محمود عباس

الاحتلال الإسرائيلى

غزة



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