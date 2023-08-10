اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 أغسطس 2023 08:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يوجه باستكمال مشروع مستقبل مصر فى الزراعة والغذاء.. إنفوجراف

الخميس، 10 أغسطس 2023 05:27 م
الرئيس السيسى يوجه باستكمال مشروع مستقبل مصر فى الزراعة والغذاء.. إنفوجراف الرئيس السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر"، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية من مختلف الجوانب، خاصةً ما تم إنجازه من مساحات منزرعة، وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وجميع مكونات البنية الأساسية اللازمة للمشروع.

وأوضح المتحدث الرسمي أن  الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع القومي العملاق في مجالي الزراعة والغذاء، الذي يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية بما يزيد على ثلاثة ملايين فدان جديد، ما يعادل أكثر من ثلث المساحة الحالية للأراضي الزراعية في مصر، الأمر الذي يمثل ضرورة استراتيجية للدولة المصرية، لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية، وتحقيق طفرة إيجابية ملموسة في الخريطة الزراعية والغذائية لمصر، على النحو الذي يبني القدرات الذاتية للدولة، ويحقق مصالح الأجيال الحالية والقادمة من الشعب المصري.

توجيهات الرئيس السيسى
 
الرئيس السيسى

 


السيسي

الرئيس السيسي

مستقبل مصر

عاجل

مشروع مستقبل مصر

الامن الغذائي

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يتابع تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من الكهرباء بشكل مستدام وتجنب تكرار حدوث انقطاع التيار مستقبلاً.. ويوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين فى أسرع وقت ممكن

الخميس، 10 أغسطس 2023 04:22 م

الرئيس السيسى يوجه بتعزيز الخطط الوطنية لزيادة مقدار الطاقة المتجددة

الخميس، 10 أغسطس 2023 04:17 م

الرئيس السيسى يوجه بالعمل على استكمال مشروع "مستقبل مصر" في الزراعة والغذاء

الخميس، 10 أغسطس 2023 04:02 م

الرئيس السيسى يوجه الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت ممكن

الخميس، 10 أغسطس 2023 03:57 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة