وحث الرئيس الأمريكي، فى بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، جميع سكان جزر "هاواى" على الاستمرار في اتباع أوامر الإخلاء والاستماع إلى تعليمات مقدمي الإسعافات الأولية والمسؤولين، مع ضرورة توخي الحذر والبقاء في حالة تأهب.

وقال بايدن: أنا وجيل (السيدة الأولى للولايات المتحدة) نرسل أعمق تعازينا لعائلات أولئك الذين فقدوا أحباءهم في حرائق الغابات في ماوي ودعواتنا مع أولئك الذين رأوا منازلهم وأعمالهم ومجتمعاتهم مدمرة، معربا عن امتنانه لرجال الإطفاء الشجعان ومقدمي الإسعافات الأولية الذين يواصلون الجري نحو المخاطر ويعرضون أنفسهم للأذى في سبيل إنقاذ أرواح الآخرين.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد أصدرت تعليماتى لإخضاع جميع الأصول الفيدرالية المتاحة في الجزر للمساعدة في الاستجابة لهذه الأزمة" موضحا أن الحرس الوطني في هاواي حشد طائرات هليكوبتر من طراز شينوك للمساعدة في إخماد الحرائق وعمليات البحث والإنقاذ في جزيرة ماوي، مضيفا أن خفر السواحل والبحرية الأمريكية يدعمان كذلك جهود الاستجابة والإنقاذ.

وأشار بايدن إلى أن وزارة النقل أيضا تعمل مع شركات الطيران التجارية لإجلاء السياح من ماوي ووزارة الداخلية ووزارة الزراعة الأمريكية على استعداد لدعم جهود الإنعاش في مرحلة ما بعد الحرائق.

يذكر أن حرائق غابات أججتها ريح عاتية اندلعت في أجزاء من هاواي أمس؛ ما تسبب في مصرع ما لا يقل عن 6 أشخاص وعمليات إجلاء جماعية للسكان وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، كما أجبرت الآلاف على النزوح من المنطقة.