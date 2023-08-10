الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (أبوصوير – فايد – القنطرة غرب - الإسماعيلية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى

أسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة أبوصوير ، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالى، وضبط عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة فايد ، وبحوزته 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام - مبلغ مالى وضبط عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة أبوصوير ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى) وضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب ، وبحوزته 22 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 7 كيلو جرام –ميزان حساس - مبلغ مالى.

ونجحت الجهود في ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة فايد ، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى وضبط عنصر إجرامى حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,000,000 ثلاثة مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.