اليوم السابع
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الداخلية تضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية

الخميس، 10 أغسطس 2023 11:03 ص
الداخلية تضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية .
 
 
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"  - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات وتأشيرات السفر المنسوبة للعديد من الدول لاستخدامها  للراغبين فى السفر للخارج ممن يحول سفرهم بالطرق المشروعة نظير حصوله منهم على مبالغ مالية.
 
 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية ، وبتفتيش محل سكنه عُثر على (عدد  12 بصمة خاتم "مقلدين" لجهات مختلفة –كشفى حساب بنكى منسوب صدورهما لأحد البنوك "مزورين" - جواز سفر منسوب صدوره لإحدى الدول "مزور" - جهاز حاسب آلى "لاب توب" وبفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه) .
 
 
وبمواجهـة المتهم بما أسـفـرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى وارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.  
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية

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