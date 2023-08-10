أعلنت الداخلية التونسية نقل 126 مهاجرًا من بينهم 8 أطفال من العالقين على الحدود التونسية برأس الجدير على متن 3 حافلات إلى مقرات الإيواء الموضوعة على ذمة المهاجرين بولايتى مدنين وتطاوين والتى تم اختيارها من قبل الهلال الأحمر التونسى الذى تكفل بتقديم الرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية لهم.
وأشارت الداخلية - فى بيان اليوم - إلى أن ذلك يأتى فى إطار مواصلة وزارة الداخلية مجهوداتها في إغاثة المهاجرين الأفارقة المتواجدين بالحدود التونسية وسعيا منها لتقديم المساعدة الإنسانية لهم بما يعكس احترام البلاد لمقومات حقوق الإنسان، وعقب توجيهات لوزير الداخلية التونسي كمال الفقي بضرورة نقلهم إلى ملاجئ آمنة.
وأفادت وزارة الداخلية بأن وحداتها الأمنية شددت مراقبتها على كامل الحدود البرية التونسية لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الوطنية أو لاجتياز الحدود خلسة مع تنفيذ القانون بكل صرامة.
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