وأشارت الداخلية - فى بيان اليوم - إلى أن ذلك يأتى فى إطار مواصلة وزارة الداخلية مجهوداتها في إغاثة المهاجرين الأفارقة المتواجدين بالحدود التونسية وسعيا منها لتقديم المساعدة الإنسانية لهم بما يعكس احترام البلاد لمقومات حقوق الإنسان، وعقب توجيهات لوزير الداخلية التونسي كمال الفقي بضرورة نقلهم إلى ملاجئ آمنة.

وأفادت وزارة الداخلية بأن وحداتها الأمنية شددت مراقبتها على كامل الحدود البرية التونسية لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الوطنية أو لاجتياز الحدود خلسة مع تنفيذ القانون بكل صرامة.