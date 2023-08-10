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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق سيارة ميكروباص بالخانكة

الخميس، 10 أغسطس 2023 08:53 م
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق سيارة ميكروباص بالخانكة حريق سيارة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب في سيارة ميكروباص بمدينة الخانكة، دون وقوع إصابات، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق وأمرت بفحص الحريق وطلب تحريات المباحث وبيان أسباب الواقعة وفحص وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه واستدعاء صاحب السيارة لسؤاله.
 
تلقي اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغاً باشتعال حريق بسيارة في مدينة الخانكة.
 
وتم على الدفع بسيارة إطفاء لمحل الواقعة، للسيطرة على النيران قبل وقوع إصابات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على السيارة وسؤال صاحبها وتكليف البحث الجنائي بمعاينة الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه واستدعاء شهود العيان.
 
 
 

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