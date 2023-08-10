"التعبئة والإحصاء": واردات السيارات ترتفع إلى 169 مليون دولار فى مايو الماضى

كتب: مدحت عادل

سجلت الواردات المصرية من السيارات ارتفاعا ملحوظا لأول مرة منذ بداية العام الجاري 2023، حيث قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات سيارات الركوب بلغت قيمتها نحو 169 مليونا و399 ألف دولار في شهر مايو الماضي، بينما كانت نحو 123 مليونا و126 ألف دولار في شهر مايو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 46 مليون و273 ألف دولار.

وأضافت بيانات الجهاز، أن إجمالي الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة بلغت نحو 274 مليونا و756 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 304 ملايين و86 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 29 مليونا و330 ألف دولار.

وكانت بيانات الجهاز رصدت تراجع الواردات المصرية من السيارات مع بداية عام 2023، حيث سجلت الواردات نحو 100 مليون و692 ألف دولار في شهر يناير الماضي، بينما كانت نحو 351 مليونا و481 ألف دولار فى شهر يناير عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 250 مليونا و789 ألف دولار.

واختتمت واردات مصر من السيارات العام الماضي 2022 على تراجع فاق المليار ونصف المليار دولار خلال 12 شهرا، حيث تراجعت الواردات المصرية من سيارات الركوب إلى مليار و915 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و664 مليون دولار فى نفس الفترة عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو مليار و749 مليون دولار.