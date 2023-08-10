التصريح بدفن طبيب سقط أسفل قطار فى سوهاج

أصيب طبيب يقيم بدائرة مركز شرطة أخميم "بتر بالساقين والذراع الأيمن"، بينما أصيب عامل "ببتر بالساق اليسرى" وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعى وتوفى الأول عقب وصوله المستشفى، وذلك عقب سقوطهما بين الرصيف والقطار بمحطة سكك حديد سوهاج حالة محاولة اللحاق بالقطار عقب تحركه.

تلقى مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور محطة سكك حديد سوهاج يفيد بسقوط شخصين بين الرصيف وأحد القطارات حال محاولتهما اللحاق بالقطار بالمحطة بعد تحركه.

وبالفحص تبين من خلال التحريات ورود محضر من قسم النقل المواصلات بسوهاج يتضمن ما تبلغ من ناظر محطة سكة حديد سوهاج بأنه أثناء محاولة كل من "أسامة.ف" 55 سنة طبيب مقيم دائرة مركز شرطة أخميم، و"عبد الله.ا" 25 سنة عامل مقيم دائرة مركز سوهاج استقلال القطار "القاهرة - أسوان" عقب تحركه من على رصيف المحطة اختل توازنهما وسقطا بين الرصيف والقطار، حيث نجم عن ذلك إصابة الأول بتر بالساقين والذراع الأيمن والثانى "بتر بالساق اليسرى" وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعى وتوفى الأول عقب وصوله تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.