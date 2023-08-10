التخطيط: 21 مليون مستفيد من المرحلة الثانية لحياة كريمة بتكلفة 30 مليار جنيه

كتبت أسماء أمين

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها عن أهم مُستهدفات المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة” خلال العام المالي 2024/23 ، حيث يبلغ حجم الاستثمارات خلال الخطة 150 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات.

وأشار التقرير إلى أنه من المستهدف إنشاء 167 محطة مُعالجة، 21.3 ألف كم شبكات صرف صحي، 1441 محطة رفع صرف صحي، توفير خدمات الكهرباء لعدد 1466 قرية، 323 محطة تنقية مياه شرب، 8.5 ألف كم شبكات مياه شرب، تأهيل وتبطين الترع المرحلة الأولي والثانية بطول 6330 كم، 608 كوبري ري، إلى جانب إنشاء وتطوير 24 مستشفى مركزي، 1102 وحدة صحية، 367 وحدة إسعاف، ومن المستهدف توصيل الانترنت فائق السرعة لعدد 1468 قرية، علاوة على تطوير الطرق الرئيسية ومحطات السكك الحديدية لعدد 164 طريق رئيسي، 116 محطة سكة حديد، ورصف الطرق الداخلية لعدد 1446 قرية.

وأضاف التقرير أن الخطة تستهدف أيضا إنشاء 332 مجمع حكومي، 324 منشأة تضامن، 983 مركز شباب، 15330 فصل، صيانة 1303 مدرسة، كما يتم تغطية خدمات الغاز الطبيعي لعدد 926 قرية، إنشاء 330 مركز خدمة زراعية، 46 مركز تجميع ألبان، 128 نقطة إطفاء، 127 سوق، 97 موقف، 231 نقطة شرطة.

وعن المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة” أشار التقرير إلى أنها تستهدف 52 مركز، 1600 قرية، ويصل عدد السكان المستفيدين إلى 21 مليون نسمة، وتبلغ جملة الاستثمارات المستهدفة 30 مليار جنيه، موضحة أن أهم مستهدفات المرحلة الثانية تتمثل في إنشاء وتطوير عدد 66 مستشفى باعتمادات 2.8 مليار جنيه، تنفيذ عدد 4 مشروعات طرق رئيسيةباعتمادات 390 مليون جنيه، وتبلغ أطوال الترع المستهدف تأهيلها وتبطينها: 1741 كم ، وعدد مشروعات الصرف الصحي المستهدفة 510 مشروع، كما أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 86 محطة معالجة، 110 مشروع مياه شرب، 91 محطة مياه، 3000 فصل، 48 معهدا أزهريا.