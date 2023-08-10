وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس ، أن زيارة ألبانيز إلى الولايات المتحدة من شأنها التأكيد على التحالف العميق والدائم بين البلدين والتزامهما بدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ منفتحة ومستقرة ومزدهرة.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يناقش الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الأسترالي -خلال لقائهما- سبل تعزيز التعاون في القضايا الحاسمة لكلا البلدين من أجل ضمان جاهزية التحالف على نحو جيد للاستجابة للتحديات الإقليمية والعالمية سريعة التطور.