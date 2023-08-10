الأونروا تستأنف عملها فى مخيم "عين الحلوة" بلبنان

كتبت : هند المغربي

استأنفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين " الأونروا" عملياتها داخل مخيم "عين الحلوة" في لبنان وذلك بعد أسبوع من تعليق الخدمات بسبب الاشتباكات المسلحة، حيث أعيد افتتاح المركز الصحى الثانى، واستؤنف تقديم الرعاية الطبية للمرضى من لاجئي فلسطين.

وقالت الوكالة الأممية إن العديد من الأهالي أحضروا أطفالهم الى العيادة للعلاج والتطعيم، بمن فيهم حديثو الولادة ومن جانبها أعربت مديرة شؤون الأونروا في لبنان، دوروثي كلاوس عن أملها في استمرار الهدوء، قائله : "أن هناك عائلات لم تتمكن من مغادرة منازلها لعدة أيام بسبب الاشتباكات وأشخاص تعرضوا للإصابة".

وقالت مديرة شؤون الأونروا إن الوكالة ستدعم عمليات إزالة الركام وإعادة تأهيل شبكات المياه وخطوط الكهرباء المتضررة. لافته الي انه بدأ عمال النظافة بتنظيف الشوارع من النفايات المتراكمة ورش المبيدات في المناطق المتضررة من الاشتباكات.