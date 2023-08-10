افتتاح معرض لرسوم الأطفال فى مكتبة مصر العامة بالدقى.. صور

كتب عبد الرحمن حبيب تصوير حسن محمد

افتتحت مكتبة مصر العامة بالدقي معرض لرسوم الأطفال، منذ قليل، بحضور الدكتورعادل عبد الرحمن أستاذ التصميم بكلية الفنون الجميلة، والدكتورة علا يوسف أساتذة التصميم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان.

وضم المعرض نتاج ورش الرسم التى جرى إطلاقها على مدار شهور الصيف، حيث تلا الافتتاح عرض مجموعة اللوحات التى أنجزها الأطفال خلال الدورة الحالية التى امتدت على مدى ثلاثة شهور.

وناقش أساتذة الفنون الجميلة الأطفال في لوحاتهم كما جرى تسليم شهادات تقدير للأطفال المشتركين في المعرض.

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عبد الرحمن أستاذ التصميم بكلية الفنون الجميلة لـ"اليوم السابع"، إن المعرض تميز هذا العام بمجموعة من اللوحات ذات المستوي العالي، لافتا إلى أن اللوحات عكست الأفكار الشخصية للأطفال.

فيما قالت الدكتورة علا يوسف، إن ورش الرسم تساعد النشء في المستقبل في حياتهم العملية، لافتة إلى أهمية تعليم الرسم في هذه المرحلة العمرية، وقد تميزت دورة هذا العام التى انطلقت خلال شهور الصيف بدمج الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة في ورش الرسم لأول مرة، وذلك في إطار تمكينهم ومنحهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم.

ويذكر أن ورش الرسم في مكتبة مصر العامة تتيح للأطفال بين سن أربع سنوات وستة عشر عاما الانضمام إليها، كما تسمح للأجانب المقيمين على أرض مصر بالانضمام إليها لممارسة النشاط الفنى.