احذر.. تنميل اللسان قد يكون أحد أعراض السكتة الدماغية

إذا كنت تشعر بوخز في اللسان لا تهمل هذا العرض لأنه قد يكون علامة على الإصابة ببعض الأمراض، التي سنتعرف عليها وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth".
أسباب الشعور بالوخز والتنميل فى اللسان
-السكتة الدماغية الصغيرة:تنميل اللسان في بعض الأحيان قد يكون علامة على الإصابة بالسكتات الدماغية الصغيرة، وخاصة في حالة التعرض أو الشعور ببعض الأعراض المصاحبة لتنميل اللسان، ومنها الضعف أو التنميل في الأطراف أو الوجه ، وصعوبة في التحدث ، وفقدان البصر ، وفقدان التوازن ، والصداع الشديد ، ينبغي زيارة الطبيب فورا.
-الحساسية اتجاه بعض الأطعمة أو المواد الكيميائية:
تتسبب في التعرض لانتفاخ ووخز في اللسان قد يكون علامة علي الإصابة بجهاز مناعي مشوش ويمكن تعرضه للإصابة ببعض الأمراض، وتشمل الأطعمة الشائعة التي تسبب الحساسية الفول السوداني والبيض والحليب والأسماك وفول الصويا والقمح، في كثير من الحالات ، تظهر الحساسية أيضًا مع أعراض مثل صعوبة في البلع، ضيق الحلق، تورم الشفة أو الفم، الإصابة بقشعريرة.
- نقص في نسبة السكر بالدم:
هذا الأمر الذي يتعرض له مرضي السكر في حالة تخطي وجبات الطعام أو تناول الكثير من الأنسولين.
- الإصابة بقروح في اللسان أو اللثة:
تتسبب في الإصابة بالوخز اللسان، التغيرات الهرمونية والتغذية السيئة والحساسية قد تكون من ضمن أسباب الإصابة بالقروح، وينصح بتجنب الأطعمة الحارة أو المقرمشة حتى تختفي هذه القرح.
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