اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

الخميس، 10 أغسطس 2023 10:31 ص
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى اسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 8 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين وجود 8 مصابين وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


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