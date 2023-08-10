إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى "صحراوى البحيرة"

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر تصادم سيارتى نصف نقل بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.