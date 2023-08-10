اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى "صحراوى البحيرة"

الخميس، 10 أغسطس 2023 11:46 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى "صحراوى البحيرة" إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر تصادم سيارتى نصف نقل بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، فى حادث تصادم سيارتي نصف نقل بطريق محور الضبعة دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بوادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 
 

 


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