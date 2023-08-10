إذا كنت من عشاق الطيور لا تفوت فرصة زيارة محمية قارون.. اعرف التفاصيل

كتبت منال العيسوى

كل مكان يدعو محبيه لزيارته، بحثا عن المتعة وممارسة الهواية الخاصة به، ففى مصر العديد من انواع المحميات الطبيعية ، لكل منها طبيعتها الخاصة، فإذا كنت من عشاق الطيور فلا تفوت فرصة زيارة محمية قارون.

خلال هذا التقرير نرصد لك كيفية الاستمتاع برحلتك وبعض المعلومات عن المحمية الاكثر استضافة للطيور المهاجرة وعشاقها ومتابعتها.

تقع محمية قارون أو محمية بحيرة قارون كما يعرفها البعض داخل محافظة الفيوم، وبالتحديد على على بعد 30 كم من قلب مدينة القاهرة، شمال مدينة الفيوم ، وتعد إحدى المحميات المناسبة لعشاق مشاهدة الطيور .

محمية قارون تمنح عشاق الطيور فرصة لمشاهدة العديد من انواع الطيور الخاصة عن قرب، وخاصة طيور الفلامنجو المثيرة حيث تعتبر المحمية تعتبر موطنا لها.

ومحمية بحيرة قارون من أعمق البحيرات المصرية، حيث يصل عمقها حوالي 14 متر، ويستمتع بها السياح والسكان بسبب احتوائها لأماكن جذب متنوعة خاصة لعشاق مراقبة الطيور.

سبب تسميتها تعود الى أن البحيرة كانت مليئة بالخلجان والبروز، والتى يعرفها أهالي الفيوم بالقرن مثل قرن أبو نعمة، وقرن المحاطب، وقرن الجزيرة، وجزيرة القرن الذهبي، فسماها الأهالي بحيرة القرون، ثم تم تحريفها إلى بحيرة قارون، وليس لها علاقة بقارون الذي ورد ذكره في القرآن الكريم من قريب أو من بعيد.

يهاجر العديد من الطيور المتنوعة خلال فصلى الربيع والصيف مرورا ببحيرات منخفض الفيوم، وهما "بحيرة قارون وبحيرة وادى الريان" كما يمثل هذا الممر طريقا امنا بالنسبة للطيور المسافرة ما بين نصفى الكرة الأرضية الشمالى والجنوبى، حيث تسافر العديد من الطيور بين أوروبا وأفريقيا.

بحيرة قارون منطقة ذات أهمية دولية، مرتبط بالطيور حيث تكاثر الطيور المائية المهاجرة التى تمر بهذه المنطقة خلال فصل الشتاء، وهناك أكثر من 214 نوعا من الطيور فى الفيوم

تعتبر محمية قارون بيئة مهمة للطيور مثل الغر وغطاس الماء المتوج الكبير وأنواع البط بالإضافة إلى طيور المناطق الرطبة مثل صياد الأسماك الأبقع وفرخة الماء والفرخة السلطانى والتى تتركز فى بيئات البوص على شاطئ البحيرات والمزارع السمكية.

جدير بالذكر أن محمية بحيرة قارون هي واحدة من المحميات التي يستمتع بها السياح والسكان نتيجة لما تحتويه من أماكن جذب متنوعة.