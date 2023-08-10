اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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إجلاء آلاف الأشخاص فى النرويج بسبب الفيضانات

الخميس، 10 أغسطس 2023 08:39 م
إجلاء آلاف الأشخاص فى النرويج بسبب الفيضانات فيضانات
وكالات

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اضطر حوالى 4 آلاف شخص يعيشون في جنوب وشرق النرويج بالقرب من الأنهار والسدود إلى إخلاء منازلهم بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة المستمرة منذ بداية الأسبوع، بحسب "روسيا اليوم".
 
وأفادت وكالة "أسوشيتيد برس" بأن رجال الإنقاذ استخدموا المروحيات لإجلاء سكان المناطق النائية.
 
وحذرت السلطات النرويجية من أن الفيضانات قد تستمر حتى يوم الجمعة، لذلك سيتم إغلاق الطرق السريعة الرئيسية في البلاد في الأيام القليلة المقبلة.
 
وأصبح الوضع صعبا في عدد من الأماكن في جنوب النرويج. حيث غيرت إدارة الموارد المائية والطاقة اليوم الخميس المستوى البرتقالي لخطر الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى اللون الأحمر وهو الحد الأقصى للخطر في الجزء الجنوبي من البلاد.
 
وبعد فيضان نهر جلوما، الأطول في البلاد، يوم أمس في الجزء الجنوبي من النرويج انهار سد جزئيا. وقالت الشرطة المحلية إن الخبراء يحاولون تقييم الأضرار الناجمة عن الانهيار.

فيضانات

النرويج

نهر جلوما



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