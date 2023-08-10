أول دير للراهبات الأرثوذكس فى أوروبا.. تاريخ الشهيد مارجرجس في أيرلندا

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر دير الشهيد مارجرجس في أيرلندا أحد أهم أديرة المهجر في الكنيسة الأرثوذكسية، حيث يقع فى بيليزتاون التى تبعد عن بلدة دلڤن اثنين كيلومترًا فى مقاطعة وستميث.

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية أنه فى يوم السبت الموافق 14 يناير 2012 م أثنــاء مقابلة الأنبا أنتونى مع مثلث الرحمات البابا شــنودة الثالث، بارك قداسته فكرة إنشاء أول دير للراهبات الأقباط الأرثوذكس فى أوروبا وأعطاه قداسته اسم دير مارجرجس بجمهورية أيرلندا.

وأنشأ الأنبا أنتونى الدير، ليكون أول دير للراهبات على مستوى أوروپا، ويقوم نيافته بترتيب وتدبير إدارة شــئون المكان من كافة النواحى.

وأثناء انعقــاد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى الجلسة السنوية ، دورة مايو 2018م ، برئاســة قداســة البابــا الأنبــا تواضــروس الثانــي تــم الاعتــراف كنســيًا بديــر الشــهيد مارجرجــس للراهبــات بأيرلندا.

وتقــام أيضًا أيام روحية للشباب والشابات ، وللسيدات ، وللخادمات ، وللنشء ، وتبدأ هــذه الأيام الروحيــة بالقــداس الإلهــى ثــم الأجابى ونــدوة روحيــة وأســئلة ومناقشــات متنوعــة، وتم الاحتفــال بعيــد الصليـب فــي يــوم الثلاثــاء 19 مــارس 2019م بحضــور مجموعــة مــن الشــباب الأقبــاط مــن أنحــاء العالــم الذيــن حضــروا مؤتمــر شــباب الكنيســة بمصــر ” العــودة للجــذور 2018 ” .