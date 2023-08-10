اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 أغسطس 2023 10:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

أول دير للراهبات الأرثوذكس فى أوروبا.. تاريخ الشهيد مارجرجس في أيرلندا

الخميس، 10 أغسطس 2023 05:00 ص
أول دير للراهبات الأرثوذكس فى أوروبا.. تاريخ الشهيد مارجرجس في أيرلندا دير الشهيد مارجرجس بأيرلندا
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر دير الشهيد مارجرجس في أيرلندا أحد أهم أديرة المهجر في الكنيسة الأرثوذكسية، حيث يقع فى بيليزتاون التى تبعد عن بلدة دلڤن اثنين كيلومترًا فى مقاطعة وستميث.

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية أنه فى يوم السبت الموافق 14 يناير 2012 م أثنــاء مقابلة الأنبا أنتونى مع مثلث الرحمات البابا شــنودة الثالث، بارك قداسته فكرة إنشاء أول دير للراهبات الأقباط الأرثوذكس فى أوروبا وأعطاه قداسته اسم دير مارجرجس بجمهورية أيرلندا.

وأنشأ الأنبا أنتونى الدير، ليكون أول دير للراهبات على مستوى أوروپا، ويقوم نيافته بترتيب وتدبير إدارة شــئون المكان من كافة النواحى.

وأثناء انعقــاد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى الجلسة السنوية ، دورة مايو 2018م ، برئاســة قداســة البابــا الأنبــا تواضــروس الثانــي  تــم الاعتــراف كنســيًا بديــر الشــهيد مارجرجــس للراهبــات بأيرلندا.

وتقــام أيضًا أيام روحية للشباب والشابات ، وللسيدات ، وللخادمات ، وللنشء ، وتبدأ هــذه الأيام الروحيــة بالقــداس الإلهــى ثــم الأجابى ونــدوة روحيــة وأســئلة ومناقشــات متنوعــة، وتم الاحتفــال بعيــد الصليـب فــي يــوم الثلاثــاء 19 مــارس 2019م بحضــور مجموعــة مــن الشــباب الأقبــاط مــن أنحــاء العالــم الذيــن حضــروا مؤتمــر شــباب الكنيســة بمصــر ” العــودة للجــذور 2018 ” .  


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

دير الشهيد مارجرجس

دير مارجرجس



الموضوعات المتعلقة

اعرف أبرز الأيقونات والآثار الموجودة بدير مارجرجس البطريركى للروم الأرثوذكس

الأحد، 30 أبريل 2023 09:59 ص

دير مارجرجس بالرزيقات يشهد صلوات جنازة الراهب القمص متاؤس الرزيقى غرب الأقصر.. صور

الجمعة، 28 أبريل 2023 06:00 م

كنيسة الشهيد مارجرجس بسوهاج تصدر تنويها حول سر مسحة المرضى

الثلاثاء، 28 مارس 2023 11:15 ص

أسقف هولندا يصلى قداس عيد الصليب بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس

الأحد، 19 مارس 2023 06:16 م

ترقية وسيامة رهبان جدد بدير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات غرب الأقصر.. صور

السبت، 18 فبراير 2023 11:07 ص

الكنيسة تصلى صلوات تجنيز القمص سيدراك إبراهيم كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالقللى

الجمعة، 27 يناير 2023 02:35 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة