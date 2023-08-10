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أوباما: من "الصعب" رؤية صور كارثة حرائق هاواى

الخميس، 10 أغسطس 2023 10:35 م
أوباما: من "الصعب" رؤية صور كارثة حرائق هاواى باراك أوباما
أ ش أ

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قال الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، اليوم /الخميس/، إنه كان من "الصعب" عليه رؤية صور حرائق الغابات المميتة المشتعلة فى هاواى.

وكتب أوباما على حسابه على موقع "إكس - تويتر سابقا": "من الصعب رؤية بعض الصور تخرج من هاواى - إنه فى مكان له مرتبة خاص جدًا للكثيرين منا، أنا وميشيل نفكر فى كل من فقد أحد أفراد أسرته، أو انقلبت حياته رأساً على عقب."

وولد الرئيس الأمريكى الأسبق السابق وأمضى جزءًا كبيرًا من طفولته فى هاواي، كما أنه يسافر إليها بانتظام مع عائلته.

وأعلن مسؤولون فى مقاطعة ماوى فى هاواى أن 36 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم ودُمر 271 مبنى بسبب حريق ناتج عن رياح بقوة الإعصار. وفى بلدة لاهينا، العاصمة التاريخية السابقة لمملكة هاواي، فر البعض إلى المحيط هربًا من الحرائق، حيث أفاد خفر السواحل أنه أنقذ 14 شخصًا من الشاطئ اليوم.

وأعلنت الخطوط الجوية الأمريكية اليوم أنها سترسل طائرات للمساعدة فى جهود الإجلاء.


باراك أوباما

حرائق الغابات

هاواى

بايدن



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