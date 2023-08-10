أمريكا تسمح بمعاملات محددة مع المركزى الروسى حتى 8 نوفمبر

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قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة ستسمح بالمعاملات الإدارية التى تشمل البنك المركزى الروسي، وصندوق الثروة الوطني، ووزارة المالية الروسيين، حتى الساعة 12:01 صباحا بالتوقيت المحلى فى الثامن من نوفمبر، بحسب "سكاى نيوز".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، تمديد المعاملات فى نسخة حديثة نشرتها على موقعها الإلكترونى من إشعار الترخيص العام المتعلق بروسيا.

وفى الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد خمسة بنوك روسية.

وتشمل القائمة البنوك "تينكوف" و"لوكو" و"سوليدارنوست" وتضم القائمة أيضًا بنك "يونيستريم" وبنك سان بطرسبورغ الاجتماعى التجاري.

وأعلن بنك "لوكو" إنهاء التعاملات بالدولار بعد التاريخ المحدد وأكد أن القيود لا تؤثر على عمله داخل روسيا.

وخلال هذا الأسبوع، جمدت محكمة روسية أسهماً مملوكة لمجموعة "غولدمان ساكس" تبلغ قيمتها حوالى 36 مليون دولار، بعد أن ادعى البنك الروسى "Otkritie Bank" عدم التزام "غولدمان" بعقد المقايضة بسبب العقوبات الناتجة عن الحرب فى أوكرانيا.

وقضى قرار محكمة التحكيم فى موسكو بتجميد 37 مليون سهم من شركة التجزئة "Detsky Mir" المملوكة من قبل "غولدمان ساكس" بالإضافة إلى كميات أصغر من أسهم الشركات الروسية الكبرى بما فى ذلك "Sberbank PJSC"، و"Gazprom PJSC"، و"Lukoil PJSC" المملوكة لصندوق "Goldman Sachs III SICAV".