أطعمة ومشروبات تساعد مرضى التهاب الجسم.. منها الكركديه

كتبت فاطمة ياسر

تعرض الجسم للإصابة بالتهابات له العديد من الأسباب منها استجابته للإصابة والعدوى، وأيضا تحدث الالتهابات في بعض الأحيان نتيجة للتأثر بالنظام الغذائي، أو عدم أخذ القسط الكافي من النوم، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الإجهاد بالجسم، والإصابة بمرض السكر، والقلب، والسرطان.

وحول هذا الأمر، أظهرت الدراسات أن بعض الأطعمة بالإضافة إلى تغير عادات في نمط الحياة اليومية تعد من الحيل الجيدة للتخلص من الالتهابات، ولذا قدم التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth" ، بعض الأطعمة التي تساعد بشكل كبير في محاربة الالتهابات، ومنها:



-الشوكولاتة الداكنة أو الكاكاو: يحتوي علي مضادات الأكسدة، ومضادات يحتوي علي مضادات الأكسدة، ومضادات الالتهابات ، ولذا تناول كوبا من الكاكاو، أو أخذ قطعة من الشوكولاتة الداكنة من الأمور التي تقلل فرص الإصابة بالالتهابات، وأيضا تساعد في تقليل الإصابة بالقلب لأنها تحسن الأوعية الدموية.



-الفلفل الحلو: له خصائص عالية من مضادات الأكسدة، والالتهابات، ولذا إضافتك له في الطعام يعد مكسبا حقيقيا، لأنه يساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة بالاتهابات، ولذا يمكنك الطهي به، أو إضافته على طبق السلطة الخضراء.



-الكركديه:

له دور في خفض ضغط الدم والكوليسترول، والوزن الزائد، ويقاوم الأنسولين في الجسم، ويقلل فرص الإصابة بالالتهابات، لأنه من خصائصه مضادات الالتهابات، ولذا يمكنك تناوله باردا أو ساخنا للحصول على فوائده.