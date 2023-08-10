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أسعار الخضروات فى الأسواق اليوم الخميس 10 أغسطس 2023

الخميس، 10 أغسطس 2023 06:00 ص
أسعار الخضروات فى الأسواق اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 الخضروات -أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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ننشر أسعار الخضروات فى الأسواق اليوم الخميس 10 أغسطس 2023، حيث سجل سعر الطماطم من 4 إلى 8 جنيهات وسجل سعر البطاطس 7 إلى 9 جنيهات، والبصل بسعر من 13 إلى 16 جنيها، والكوسة من 6 إلى 9 جنيهات.
 
وسجل سعر الجزر 7 جنيهات، والفاصوليا من 14 إلى 16 جنيها، والباذنجان البلدى 7 جنيهات، والرومى من 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الرومى 9 إلى 14 جنيها والفلفل الصوب 14 جنيها والفلفل الحامى 8 إلى 11 جنيها.
 
وبلغ سعر كيلو الفلفل الألوان من 14 إلى 20 جنيها، والملوخية 5 جنيهات، والخيار من 9 إلى 12 جنيها، والخيار البلدى من 6 إلى 9 جنيهات، والبامية 24 و 30 جنيها، فيما بلغ سعر القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، والثوم من 18 إلى 24 جنيها.
 
يشار إلى أن هذه الأسعار تعبر عن أسعار سوق الجملة فى القاهرة الكبرى ويضاف إليها تكاليف النقل ومكاسب التجار بنسبة 10 إلي 15% حسب كل منطقة.

اسعار الخضروات

اسعار الخضار

اسعار الخضروات اليوم

سعر الخضار في مصر

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