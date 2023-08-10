أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 10-8-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 10-8-2023.

إيقاف التداول على 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، وبنك التعمير والإسكان، وبي أي دي-البدر للبلاستيك، والدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تخسر 3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.202 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 646.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.4 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.37%، والعرب على 5.15%، واستحوذت المؤسسات على 24.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.35%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 486.4 ألف جنيه، 48 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 17 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، 935.2 ألف جنيه، 19.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 17710 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 21499 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 7413 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3579 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 5278 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 5400 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1362 نقطة.

وصعدت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 81 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بنك التعمير والإسكان بسعر إغلاق 22 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.72%.

- القاهرة للزيون والصابون بسعر إغلاق 0.252 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.69%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 33.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.58%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.331 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.42%.

- البنك المصري لتنمية الصادرات بسعر إغلاق 12.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 68.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.98%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 22.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.76%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 2.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.37%.

- بايونيرز بروبرنتيز للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 2.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.13%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 6.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.70%.