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أحمد فايق: اكتشاف الحوت "توت سيتس" أنهى احتكار أوروبا لعلم الحفريات

الخميس، 10 أغسطس 2023 09:55 م
أحمد فايق: اكتشاف الحوت "توت سيتس" أنهى احتكار أوروبا لعلم الحفريات الإعلامى أحمد فايق
محمد شعلان

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أشاد الإعلامي أحمد فايق، باكتشاف فريق بحثي مصري لحوت "توت سيتس" عاش قبل 40 مليون سنة في صحراء الفيوم، قائلا: "علم الحفريات الفقارية كان مقتصر على الأوروبيين والأمريكان ودول العالم المتقدم ولم يكن فيه علماء من الشرق الاوسط ولا افريقيا".
 
وأضاف أحمد فايق، خلال تقديم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة دي أم سي، أن الدول الأوروبية وامريكا كانت تحتكر هذه النوعية من الأبحاث، موضحا أن هذا العلم تحديدا هو علم متخصص في اكتشاف الحياة من ملايين السنين بما يعنى ديناصورات وحيتان وشكل الانسان وهو علم فيه شغف وحب المعرفة والاستطلاع.
 
وذكر الإعلامي أحمد فايق، معلومات عن الدكتور هشام سلام مؤسس علم الحفريات الفقارية في مصر، مضيفا: "حصل على الدكتوراه من جامعة «أوكسفورد»، وقرر استكمال حياته في مصر، لكي تكون كل أبحاثه العلمية صناعة مصرية 100%"

احمد فايق

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