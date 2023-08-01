387 طنا زيادة فى مشتريات البنوك المركزية من الذهب بالنصف الأول من 2023

كتب إسلام سعيد

ارتفعت مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال النصف الأول من العام بمقدار 387 طن من الذهب على الرغم من تباطؤ المشتريات خلال الربع الثاني من العام، ولكن البداية القوية خلال الربع الأول ساعدت على تسجيل مستوى قياسي من مشتريات البنوك خلال النصف الأول من العام.

وبلغ الطلب المجمع لشراء الذهب بكافة صوره في تركيا خلال النصف الأول من العام إلى 118 طنا، وهو أعلى مستوى منذ النصف الأول من عام 2007. فقد ساعدت تركيا على ارتفاع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية على مستوى العالم بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 277 طن خلال الربع الثاني، وفق جولد بيليون

وبالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب فقد سجلت تدفقات خارجة خلال الربع الثاني بلغت 21 طنا أغلبها في شهر يونيو، ولكنها تظل أقل من التدفقات الخارجة التي تم تسجيلها في الربع الثاني من عام 2022 بمقدار 47 طنا.

أداء الذهب بالنصف الأول من 2023

خلقت حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة طلبًا فعليًا قويًا على الذهب تسبب في دعم الأسعار عند مستويات قياسية خلال الربع الثاني، وفقًا لأحدث تقرير صادر من مجلس الذهب العالمي.

فقد بلغ متوسط سعر الذهب خلال الربع الثاني 1976 دولار للأونصة بزيادة سنوية بنسبة 6% عن الربع الثاني من عام 2022، وبزيادة بنسبة 4% عن أعلى متوسط سعر سجله في الربع الثالث من عام 2020، بحسب تحليل جولد بيليون.

الأزمة المصرفية في مايو الماضي والتي تسببت في انهيار العديد من البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة، خلقت حالة من عدم اليقين أدى إلى ارتفاع الطلب المادي على السبائك والعملات الذهبية.

بالرغم من هذا فقد أشار مجلس الذهب العالمي أن الطلب الإجمالي على الذهب خلال النصف الأول من العام (باستثناء التداول في البورصات عبر الانترنت) قد انخفض بنسبة 6% ليصل إلى 2062 طن من الذهب، ويرجع السبب الرئيسي إلى خروج التدفقات من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب.