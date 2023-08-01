وفد من الجامعة العربية يزور الصين لتعزيز التعاون فى المجال الثقافى

يقوم وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية أوائل شهر أغسطس 2023، وذلك إدراكًا لأهمية تعزيز التعاون بين الجانبين العربى والصينى فى المجال الثقافي.

وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة بأن الهدف من الزيارة هو بحث سبل تعزيز التعاون العربى الصينى وفتح آفاق جديدة للتعاون الثقافى العربى الصينى والعمل على تقديم المجتمعين العربى والصينى بالصورة التى تتناسب مع حضارتهما العريقة التى تمتد بجذورها فى أعماق التاريخ.

وسيتم خلال زيارة وفد الأمانة العامة توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ووزارة الثقافة والسياحة الصينية بشأن تعميق آلية التعاون العربى الصينى فى مجال الثقافة.

وأشارت أبو غزالة إلى أن مذكرة التفاهم تأتى تنفيذًا لإعلان تشنغدو الصادر عن الدورة الرابعة لاجتماع وزراء الثقافة الصينى – العربى، الذى عقد فى أكتوبر 2018 بالصين، بمشاركة وزراء الثقافة بالدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية ووزير الثقافة لجمهورية الصين الشعبية.

كما أشارت إلى مشاركة الأمانة العامة فى افتتاح مركز الدراسات الصينى العربى الثقافى السياحى والذى سيشكل جسرًا من جسور التبادل الثقافى بين المجتمعين العربى والصينى، ومركزًا ثقافيًا فعالًا فى عملية دعم مضمون الحوار الثقافى العربى الصينى بهدف تقريب وجهات النظر بين الجانبين فى مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.