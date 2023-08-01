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وفاة طالب بعد ساعات من إعلان نتيجته فى الثانوية العامة بالشرقية

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 11:31 م
وفاة طالب بعد ساعات من إعلان نتيجته فى الثانوية العامة بالشرقية الطالب خالد مجدي سند بحيري
الشرقية فتحية الديب

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توفى طالب بالشهادة الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء؛ وذلك بعد ساعات من إعلان نتيجته في الثانوية العامة وحصده مجموع درجات كبير.

 
لفظ الطالب خالد مجدي سند بحيري، الطالب في مدرسة عبدالقادر قنصوة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، بعد ساعات من إعلان نتيجته في الثانوية العامة،إثر ظروف صحية تعرض لها.
 
واتشحت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالسواد والحزن على فواة الطالب الراحل؛ لما كان له من سيرة طيبة وخلق رفيع وتفوقه ونجاح في حصد المركز الثالث على مستوى مدرسته.
 
وحصل الطالب الراحل على مجموع درجات 347 درجة بنسبة نجاح بلغت 84.63% شعبة علمي رياضة.
 
الطالب خالد مجدي سند بحيري
الطالب خالد مجدي سند بحيري

 


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